أحمد سعد يعرب عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة والظهور المميز مع حزلقوم

أعرب الفنان أحمد سعد، عن سعادته بتقديم حفل غنائي، الذي أقيم اليوم في وسط القاهرة بحضور جماهيري كبير.

وأضاف سعد، في تصريحات صحفية، أنه سعيد بالنجاح الذي حققه مؤخرا من خلال أغانيه، سواء كانت "ملوك" أو "صدقيني"، مشيرا إلى ظهوره المميز في مسلسل الكبير أوي ٦ ضمن موسم رمضان، برقصة مع حزلقوم على أنغام "بحبك يا صاحبي".

ويشار إلى أن الفنان أحمد سعد، انتهى من ماستر أغنية جديدة بعنوان: "حبينا ناس" من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، ومهندس صوت هاني محروس، ومن المقرر أن يطرحها فى ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان: "وسع وسع".