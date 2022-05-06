استعداد جميع مدارس الغربية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على جاهزية جميع المدارس بالمحافظة، استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022

والتي تنطلق غداً، لصفوف النقل بجميع المراحل والنوعيات.

وأكد على النظافة والتعقيم والتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، وتوافر مبردات المياه ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة، وتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم التشديد على تحقيق الانضباط والانتظام داخل جميع اللجان، وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ تعليمات الأمن، والتواجد المستمر للزائرة الصحية بجميع المدارس.

وأكد "حسن"، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات سير الامتحانات أولا بأول، وعلى تواصل مستمر معها للوقوف على كل الأحداث التي تتم داخل جميع اللجان.

وأضاف أنه تم التنبيه على مديري الإدارات بضرورة قيام مسئولي الكنترولات الداخلية بالمدارس بإنهاء أعمالها أولاً بأول استعدادا لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

من ناحية أخرى، أكد وكيل الوزارة، على الجهود المستمرة لمحافظ الغربية وتوجيهاته بتضافر الجهود مع التربية والتعليم، وتكليفه لمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء دكتور هانى عويس، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، لتأمين سير الامتحانات، ولجميع رؤساء مراكز المدن والاحياء بتنفيذ حملات النظافة وإزالة الإشغالات في محيط المدارس، لنظافة وتأمين كافة المدارس من الخارج، ومتابعته للجان سير الامتحانات صباحا ومساء، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات في سهولة يسر.