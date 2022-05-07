تقرير: حالة من الارتباك داخل سان جيرمان عقب تصريحات والدة مبابي

كشفت تقارير إعلامية أن نادي باريس سان جيرمان يعيش في حالة من الارتباك بعد التصريحات الأخيرة التي أدلت بها فايزة العماري والدة كيليان مبابي مع راديو ماركا الإسبانية.

ووفقا لما أشارت إليه صحيفة ليكيب الفرنسية أن مستقبل مبابي لم يحسم بعد وأن هناك حالة من الارتباك داخل الفريق الباريسي عقب التصريحات الأخيرة لوالدة اللاعب والتي تؤكد بأنه لم يتم حسم أمر مستقبله سواء بتجديد التعاقد مع باريس أو الانتقال إلى ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت ليكيب أن المقربين من مبابي أكدوا أن والدة اللاعب أدلت بتصريحات للصحيفة الإسبانية لكن تم تغيير كلامها، حيث كانت تقصد أن مبابي أصبح على وشك مغادرة باريس سان جيرمان على الرغم من وجود مفاوضات مستمرة مع إدارة سان جيرمان.

وأتمت الصحيفة الفرنسي بأن نسبة انتقال مبابي إلى ريال مدريد 50% وأيضا نسبة بقاءه مع باريس سان جيرمان 50% واللاعب هو صاحب القرار الوحيد.

وكانت فايزة العماري قد نفت خلال حوارها مع صحيفة ماركا الإسبانية أن كيليان مبابي قام بتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان.