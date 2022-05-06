السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: ممثلو واشنطن يشوهون تصريحات موسكو حول السياسة النووية

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إن ممثلي واشنطن يشوهون تصريحات موسكو حول السياسة النووية .



وأكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم /الخميس/- أن روسيا لا تهدد الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا.



وأضاف أن الولايات المتحدة أطلقت مؤخرا موجة من التشويه الصريح لتصريحات المسؤولين الروس حول السياسة النووية لموسكو، لافتا إلى أن هذا التشويه لا يأتي فقط من وسائل الإعلام الأمريكية ولكن أيضا من ممثلي الإدارة الأمريكية.



وشدد على أن روسيا تبذل قصارى جهدها لمنع تصعيد الأزمة الأوكرانية، وأن الروس مضطرون للتحذير من المخاطر الناشئة المرتبطة بتدخل دول الناتو في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وأوضح أنه بفضل الجهود الروسية تم تمديد معاهدة ستارت في فبراير 2021 خمس سنوات" مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هي المعيار الذهبي المعترف به عالميا في مجال الحد من التسلح النووي .



وأشار إلى أن واشنطن جمدت من جانبها الحوار الثنائي حول القضايا الاستراتيجية الذي انطلق في قمة جنيف، مما عرض للخطر آفاق الحفاظ على أسس الحد من التسلح، مبينا في الوقت ذاته أن بلاده ستكون مستعدة لاستئناف المشاورات عندما تكون الولايات المتحدة جاهزة لذلك.