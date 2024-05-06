الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة سو-27 وتدمير 5 زوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن القوات الروسية أسقطت مقاتلة "سو-27" ودمرت 5 زوارق مسيرة تابعة لقوات نظام كييف.

وقال البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: تم تدمير 23 طائرة مسيرة و7 أنظمة إطلاق صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع.

وأوضح البيان، أن قوات أسطول البحر الأسود الروسي، دمرت 5 زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة القرم.

وأشار البيان، إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، دمرت ورشتين لإنتاج الطائرات المسيرة الهجومية، كما تم استهداف أفراد العدو والمعدات العسكرية التابعة لهم في 122 منطقة.

وأضاف البيان: "فقد العدو ما يصل إلى 40 عسكريا، و4 مدافع هاوتزر "إم777" أمريكية الصنع، ومدفع هاوتزر "دي-20" ومدفع هاوتزر "دي-30".