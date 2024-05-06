مسئول أوروبي: المناورات النووية الروسية تتسم بعدم المسئولية

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إن المناورات النووية الروسية "هي بالتأكيد قعقعة سيوف"، و"استمرار لسلوك روسيا غير المسؤول".

وفي مؤتمر صحفي في بروكسل، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن هذه الخطوة "دليل آخر على أن الكرملين مهتم فقط بزيادة تصعيد الوضع الناجم عن عدوانه غير المشروع على أوكرانيا".

وقال ستانو "ندعو روسيا إلى وقف التصعيد، ووقف الخطاب غير المسؤول".

وأضاف إنه يتعين على روسيا أن توقف عدوانها على أوكرانيا و كذلك: " الانتهاكات المتعلقة بالقوانين الدولية والالتزامات الدولية التي تعهدت روسيا بالالتزام بها".