مرشح بريطاني يهتف لغزة بعد فوزه بانتخابات محلية

أعلن مثين علي مرشح حزب الخضر البريطاني الفائز في الانتخابات المحلية بمدينة ليدز شمال بريطانيا بأغلبية 3070 صوتا أن انتخابه كان "انتصارا لغزة".

وبعد إعلان النتائج هتف المرشح المسلم "الله أكبر"، مرتديا الكوفية الفلسطينية، في حين رفع أنصاره العلم الفلسطيني خلفه، وقال علي "لن نسكت، سنرفع صوت غزة، سنرفع صوت فلسطين، الله أكبر"، بحسب قناة الجزيرة الإخبارية.

ولم يكن علي وحيدا في ربط نجاحه الانتخابي بالنضال الفلسطيني، حيث احتفلت المرشحة ناهد زهرة جولتاسيبهاس في مدينة وولسول بفوزها بالقول "هذا من أجل غزة، هذا من أجل فلسطين".

كما حصل أحمد يعقوب من ويست ميدلاندز على ما يقارب 20% من الأصوات في دائرته الانتخابية على أساس برنامج مؤيد للفلسطينيين.

وأثناء احتفالهم بانتصاراتهم أوضح المرشحون الفائزون عزمهم الدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال مناصبهم المنتخبة حديثا في المجالس المحلية.

وقد ألقت الحرب الإسرائيلية على غزة بظلالها على نتائج الانتخابات المحلية في بريطانيا، حيث تراجع تأييد حزب العمال بنحو 20% في المناطق ذات الأغلبية المسلمة.

وكان زعيم الحزب كير ستارمر قد أعلن في العام الماضي تأييده لإسرائيل في حربها على غزة، مما دفع بعض الناخبين إلى التصويت لمرشحين مستقلين معارضين للحرب على القطاع.

وشهدت المملكة المتحدة الخميس الماضي انتخابات محلية لاختيار مرشحين لأكثر من ألفي مقعد للسلطات المحلية في جميع أنحاء إنجلترا ورؤساء بلديات مدن عدة، منها العاصمة لندن.

وتشير النتائج إلى أن قسما من الناخبين البريطانيين يشعرون بما يكفي من القوة تجاه الوضع في غزة، مما يدفعهم إلى دعم المرشحين المؤيدين للفلسطينيين في صناديق الاقتراع.