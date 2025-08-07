ارتفاع معظم مؤشرات الأسواق الآسيوية بعد صعود وول ستريت

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، حيث لم تظهر الأسواق المالية أي رد فعل يذكر على زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ صباح اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.6%، ليصل إلى 41025.76 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.6% ليصل إلى 25057.84 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1% ليصل إلى 3637.96 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.6% ليصل إلى 3217.67 نقطة، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز / إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2% ليصل إلى 8828.70 نقطة.

وتراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.6% بعدما أمر ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات من أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى 50%، مشيرا إلى وارداتها من النفط الخام من روسيا.

وصعد مؤشر تايكس التايواني بنسبة 2.4%، مدفوعا بارتفاع أسهم شركة تايوان العملاقة لتصنيع أشباه الموصلات، بنسبة 4.9%.

وقادت أسهم عملاق المنتجات الإلكترونية الأمريكية "آبل" بورصة وول ستريت إلى الارتفاع، أمس الأربعاء، حيث استعادت الأسهم الأمريكية المزيد من خسائرها الحادة التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 7. 0% ليصل إلى 6345.06 نقطة، حيث ساهمت "آبل" وحدها بأكثر من ثلث مكاسب المؤشر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% ليصل إلى 44193.12 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2% ليصل إلى 21169.12 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الخميس، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 44 سنتا ليصل إلى 64.79 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 42 سنتا ليصل إلى 67.31 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 33. 147 ين ياباني من 147.36 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1670 دولار من 1.1661 دولار.