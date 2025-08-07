اليابان: لا يوجد خلاف مع أمريكا بشأن اتفاق الرسوم المتبادل

قالت اليابان، اليوم الخميس، إنها أكدت للولايات المتحدة أنه لا يوجد تعارض فيما يتعلق بفهمهما للاتفاق الثنائي بشأن فرض أمريكا لرسوم "متبادلة" على الرغم من المخاوف من أن الجانبين ربما لن يكونا على وفاق قبل تطبيق رسوم بنسبة 15% في نفس اليوم.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي أكد أن السلع التي سيتم شحنها إلى الولايات المتحدة من اليابان وتخضع لرسوم أقل من 15% ستواجه الآن رسوما موحدة بنسبة 15%، في حين ستبقى الرسوم الأعلى دون تغيير.

ولم يشر أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق لهذا الأمر، وقال مسئول بالبيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن الواردات اليابانية التي تخضع لرسوم بنسبة 15% أو أعلى مازالت ستواجه رسوما إضافية بنسبة 15%.

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي: "لقد أكدنا أنه لا يوجد تعارض".

ووفقا للاتفاق الثنائي، فإنه من المتوقع أن تخفض الولايات المتحدة الرسوم على السيارات اليابانية.

ولكن المتشككين في اليابان يقولون إن الغموض ما يزال قائما حول متى يمكن تحقيق الخفض عن نسية الـ27.5 الحالية وما إذا كان يمكن تحقيق ذلك بدون اتفاق مكتوب.