إعلام إسرائيلي: مدير المخابرات المركزية الأميركية يصل إلى إسرائيل الاثنين لمناقشة عملية رفح

أفاد تلفزيون (آي24 نيوز) الإسرائيلي يوم الاثنين بأن مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز سيصل إلى إسرائيل في وقت لاحق اليوم لمناقشة العملية العسكرية في رفح الفلسطينية وانهيار المحادثات مع حماس.

ونقل التلفزيون عن مصدر إسرائيل رفيع أن هناك "حالة من التشاؤم الشديد" بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة مع حماس وبالتالي تتجه الحكومة الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في رفح.

وأضاف التلفزيون أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بقرارها البدء بإجلاء المدنيين من مناطق بشرق رفح.

وقال شهود عيان اليوم إن الآلاف يغادرون أطراف رفح الفلسطينية باتجاه مناطق في وسط غزة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عزمه بدء عملية بالمنطقة.

وأفاد شهود لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن حالة ارتباك سادت في أوساط النازحين في ظل الدعوة الإسرائيلية المفاجئة والتي جاءت بعد يوم واحد من أنباء إيجابية عن تقدم في صفقة تهدئة وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل.