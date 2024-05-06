 إعلام إسرائيلي: مدير المخابرات المركزية الأميركية يصل إلى إسرائيل الاثنين لمناقشة عملية رفح - بوابة الشروق
الإثنين 6 مايو 2024 5:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إعلام إسرائيلي: مدير المخابرات المركزية الأميركية يصل إلى إسرائيل الاثنين لمناقشة عملية رفح

 وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الإثنين 6 مايو 2024 - 5:34 م | آخر تحديث: الإثنين 6 مايو 2024 - 5:34 م

 أفاد تلفزيون (آي24 نيوز) الإسرائيلي يوم الاثنين بأن مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز سيصل إلى إسرائيل في وقت لاحق اليوم لمناقشة العملية العسكرية في رفح الفلسطينية وانهيار المحادثات مع حماس.

ونقل التلفزيون عن مصدر إسرائيل رفيع أن هناك "حالة من التشاؤم الشديد" بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة مع حماس وبالتالي تتجه الحكومة الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في رفح.

وأضاف التلفزيون أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بقرارها البدء بإجلاء المدنيين من مناطق بشرق رفح.

وقال شهود عيان اليوم إن الآلاف يغادرون أطراف رفح الفلسطينية باتجاه مناطق في وسط غزة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عزمه بدء عملية بالمنطقة.

وأفاد شهود لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن حالة ارتباك سادت في أوساط النازحين في ظل الدعوة الإسرائيلية المفاجئة والتي جاءت بعد يوم واحد من أنباء إيجابية عن تقدم في صفقة تهدئة وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك