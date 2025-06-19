ياسر إبراهيم: بالميراس أقوى وأسرع من إنتر ميامي

أكد ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، أن الفريق جاهز لمواجهة بالميراس البرازيلي المقرر لها الساعة السابعة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

قال إبراهيم في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي "أغلقنا صفحة مباراة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح المونديال، كان هدفنا تحقيق الفوز، لكن المباراة انتهت بالتعادل، وعلينا التركيز على مواجهة بالميراس الذي يمتلك المهارة والقوة والسرعة، وبشكل عام المباراة ستكون صعبة على الفريقين".

أضاف "المدير الفني ريبييرو تحدث في جميع الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وتم التحضير بشكل جيد من خلال دراسة الفريق البرازيلي وتحديد نقاط قوته وثغراته التي نرغب في استغلالها".

واصل "نشارك في كأس العالم للأندية ونواجه فرقا قوية ونجوما كبارا، ويجب على الجميع في الفريق أن يكون في أتم الجاهزية وأعلى درجة من التركيز، والفريق اعتاد على أجواء أمريكا، ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي الذي يحضره الجهاز الفني".

وأشار ياسر إلى أن إنتر ميامي يضم أساطير، ومن بينهم النجم ليونيل ميسي، فيما يعتمد فريق بالميراس على الجماعية ويمتلك السرعة والمهارة والقوة، لافتا إلى أن الأهلي وبالميراس سبق أن تواجها من قبل.

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته "نتوقع حضور جماهيرنا، اعتدنا على وجودهم في أي مكان في العالم، ونعلم أنهم سيكونون داعمين لنا في مباراة بالميراس".