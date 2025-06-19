رئيس كرواتيا: إسرائيل تنتهج سياسة إجرامية بدعم من واشنطن

قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش إن إسرائيل تنتهج سياسة إجرامية لن تؤدي إلى أي نتيجة، وأنها تحظى بدعم واشنطن.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب حضوره فعالية في العاصمة زغرب الأربعاء.

وتعليقا على الصراع الذي بدأ بهجمات إسرائيل على إيران، قال ميلانوفيتش: "لقد تمكنت إسرائيل من فعل ما تشاء لسنوات، وهذا واضح تمامًا".

وتابع "لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نتعامل مع مثل هذه الدولة وقادتها. (إسرائيل) تنتهج سياسة إجرامية لا تؤدي إلى أي نتيجة، وللأسف، تدعمها واشنطن".

وأضاف ميلانوفيتش: "يريد أحدهم صراعًا عالميًا ويفعل ذلك بالقوة والعنف. ويفعل ذلك بالأسلحة الأمريكية".

وأكد ميلانوفيتش أن كرواتيا يجب أن تعترف بدولة فلسطين أيضاً، مشيراً إلى أهمية التحدث بصراحة عن السياسة القبيحة التي تنتهجها إسرائيل.

وأشار إلى أنه "يجب أن ينال المجرمون جزاءهم، وقسم من القيادة الإسرائيلية الحالية مذنب".

ومنذ فجر 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.