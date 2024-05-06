أردوغان يرحب بإعلان حماس قبولها وقف إطلاق النار

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رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعلان حركة حماس قبولها وقف إطلاق النار، داعيًا الدول الغربية للضغط على إسرائيل كي تتخذ الخطوة ذاتها.

جاء ذلك الاثنين، في خطاب وجهه للأمة عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حسبما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وقال أردوغان: «نرحب بإعلان حماس قبولها وقف إطلاق النار بناء على توصياتنا، وننتظر نفس الخطوة من الجانب الإسرائيلي».

كما دعا الرئيس التركي جميع الأطراف الغربية إلى الضغط على الإدارة الإسرائيلية؛ لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأكد مصدر رفيع المستوى، أن الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين.

وأشار المصدر إلى أن بنود الاتفاق بين حماس وإسرائيل تشمل ثلاث مراحل، وتتضمن اتفاقا لتبادل الأسرى والمحتجزين وهدنة إنسانية. وفي وقت سابق، قال مصدر رفيع المستوى، إن «الوفد الأمني المصري يؤكد تلقيه ردودا إيجابية من الطرفين ويكثف اتصالاته للتهدئة في غزة».

وقالت حركة المقاومة حماس، إن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، أجرى اتصالاً هاتفيا مع الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأكدت الحركة في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الاثنين، أن هنية أبلغ المسئولين المصري والقطري، موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.