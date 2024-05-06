مصادر لـ«يديعوت أحرونوت»: الرد الرسمي لحماس على الصفقة المصرية المقترحة لم يُسلم حتى الآن

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إجلاء السكان من مناطق في رفح، في أعقاب انهيار المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى صفقة الرهائن وطلب حماس إنهاء الحرب في غزة، وفق ما أورده موقع صحيفة يديعوت أحرونوت على الإنترنت اليوم.

ونقل الموقع، عن مصادر مطلعة على الأمر قولها إنه لم يتم حتى الآن تلقي الرد الرسمي لحماس على الصفقة المصرية المقترحة.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب الجيش الإسرائيلي، سكان المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالإخلاء فورا؛ تمهيدا لبدء عملية عسكرية في المكان.

وكان تلفزيون «القاهرة الإخبارية»، أفاد أمس الأحد بأن هناك تقدما إيجابيا في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، وأن الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع الأطراف كافة.