روسيا تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن الجيش سيطر على بلدتين في شرقي أوكرانيا إحداهما في مقاطعة /دونيتسك/ والثانية في منطقة خاركيف.

وذكرت الوزارة في بيان، أن وحدات من قوات مجموعة المركز التابعة للقوات الروسية، سيطرت على بلدة سولوفيوفو، فيما تمكنت وحدات من قوات مجموعة الغرب، من السيطرة على بلدة كوتلياروفكا.

وأفادت بأنه تم صد 3 هجمات مضادة لمجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وكراخمالنوي في مقاطعة خاركيف، وستيلماخوفكا في مقاطعة لوجانسك شرقي أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الأحد عن السيطرة على بلدة /أوتشيريتينو/ في مقاطعة /دونتسيك/، في وقت تتضارب فيه الأنباء حول نتائج المعركة ميدانيا منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في عام 2022، وحجم خسائر طرفي الأزمة إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل، بسبب استمرار القتال.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليماته لهيئة الأركان العامة، بالتحضير للتدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية. وذكرت الوزارة في بيان، أن هذا الإجراء "يأتي من أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية للرد وضمان سلامة أراضي الدولة وسيادتها".