مصدر فلسطيني: حماس تتجه إلى وقف مفاوضات تبادل الأسرى بعد تهديدات إسرائيلية باجتياح رفح

كشف مصدر في المقاومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن أنه في ضوء التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح كليا أو جزئيا، فإنّ حركة حماس قد تتجه إلى وقف مفاوضات تبادل الأسرى والتي تجري في القاهرة.

وقال المصدر، لقناة "الميادين" اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن حماس تؤكد أن التهديد باجتياح رفح لن يشكل أي ضغط عليها في مسار المفاوضات.

وأشارت القناة، إلى أن مصدرا إسرائيليا أفاد صباح اليوم، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن الأمر الذي أفشل نجاح الصفقة هو تعنّت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عملية إسرائيلية في رفح، وهذا الأمر دفع حماس إلى تشديد مواقفها بهدف منع جيش الاحتلال الإسرائيلي من دخول المدينة الواقعة في جنوبي قطاع غزّة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، طالب اليوم سكان المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالإخلاء فورا؛ تمهيدا لبدء عملية عسكرية محتملة في المكان.