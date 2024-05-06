حزب الله اللبناني يقصف مقر قيادة فرقة الجولان الإسرائيلية بعشرات الصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 الإسرائيلية في ‏قاعدة "نفح" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله، في بيان صحفي، إنه دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏وردا على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة فجرا على معمل في بلدة "السفري" في البقاع شرق لبنان؛ مما أسفر عن سقوط 3 جرحى مدنيين وتدمير المبنى المستهدف، وهرعت إلى المكان سيارات الإسعاف والإطفاء، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل الماضي، فوق قرى قضاءي "صور" و"بنت جبيل" في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت أمس الأحد، على وسط بلدة ميس الجبل اثناء قيام عدد من أهالي البلدة بتفقد منازلهم ومحالهم التجارية والأضرار التي لحقت بها جراء الاعتداءات المتواصلة على البلدة منذ 7 أشهر.

واستهدفت الغارات حي الجعافرة قرب البركة في بلدة ميس الجبل، حيث أحدثت دمارا هائلا وأوقعت 4 قتلى من عائلة واحدة وعددا من الجرحى من المدنيين.

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.