فرنسا تعتزم حظر ارتداء الحجاب في الجامعات

قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو الثلاثاء، إنه يعتزم فرض حظر على ارتداء الحجاب في الجامعات.

وأفاد ريتيلو خلال استضافته على قناة RMC، إنه يريد حظر الحجاب في الجامعات، زاعما أن «هناك إسلاموية لا تتوافق مع المعتقدات الإسلامية التقليدية»، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف زاعمًا: «هناك إسلاموية تحاول فرض رايتها وقيمها الخاصة، برأيي أن هذه قيم تضع مكانة المرأة في مرتبة أدنى من مكانة الرجل».

ولفت الوزير إلى أن المواطنين المسلمين لا ينبغي أن يأخذوا كلامه على محمل شخصي، مضيفا بالقول: «الإسلام السياسي يشوه إيمان المسلمين»، وفق ادعائه.

يُشار إلى أنه في مارس 2004، تم تطبيق حظر ارتداء الحجاب في فرنسا على تلميذات المدارس الابتدائية والمتوسطة، فيما كانت الجامعات معفاة من ذلك.

وعام 2010، تم حظر النقاب بشكل كامل في الأماكن العامة مع فرض غرامة قدرها 1500 يورو على المخالفات للقانون.

وفي أغسطس 2023، قرر وزير التعليم الفرنسي غابريال أتال حظر ارتداء العباءة في المدارس؛ بزعم أنها «زي إسلامي ينتهك قواعد ونظم الدولة».

وفي 18 فبراير الماضي، وافق مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى في البرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى حظر الحجاب في المنافسات الرياضية الفرنسية.