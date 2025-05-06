 الثوم يصل لـ80 جنيها للكيلو.. ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الإسكندرية - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 مايو 2025 3:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الثوم يصل لـ80 جنيها للكيلو.. ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الإسكندرية

محمد صابر
نشر في: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 3:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 3:27 م

شهدت أسواق محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، وسط توقعات بانخفاض مرتقب خلال الأيام المقبلة مع زيادة المعروض.

ورصدت جولة ميدانية لـ"الشروق" في سوق المنشية وسط المدينة، وصول سعر كيلو الثوم إلى 80 جنيهًا، فيما بلغ سعر الكنتالوب 25 جنيهًا للكيلو.

وقال سيد مصيلحي، أحد تجار السوق، إن الأسعار شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة في عدد من الأصناف، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الطماطم يبلغ حاليًا 10 جنيهات، بينما يصل سعر البرتقال إلى 30 جنيهًا.

وأضاف مصيلحي أن سعر كيلو البطاطس يتراوح بين 10 و12 جنيهًا، فيما بلغ سعر الباذنجان 15 جنيهًا، والخيار 20 جنيهًا، والجزر 10 جنيهات للكيلو. كما سجلت الكوسة 15 جنيهًا، والفلفل 20 جنيهًا، والبصل الأبيض 10 جنيهات، والبصل الأحمر 15 جنيهًا، والملوخية 20 جنيهًا، والبامية 80 جنيهًا، والفاصوليا 20 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الليمون إلى 100 جنيه للكيلو.

وفيما يخص الفاكهة، أوضح مصيلحي أن سعر البرتقال البلدي بلغ 30 جنيهًا، والموز 35 جنيهًا، والخوخ 30 جنيهًا، والكنتالوب 25 جنيهًا للكيلو.

وتوقع عدد من تجار السوق بالإسكندرية تراجعًا في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع زيادة الكميات المطروحة من المحاصيل الزراعية.


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