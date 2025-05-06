• التدريبات تتضمن تفعيل صفارات الإنذار وخطط الإخلاء بحسب ما نقلت قناة NDTV الهندية

في أعقاب التوترات مع باكستان، أصدرت الحكومة الهندية تعليمات إلى الولايات، بشأن إجراء تدريبات للدفاع المدني تتضمن تفعيل صفارات الإنذار وخطط الإخلاء.

وحسب ما ذكرته قناة "NDTV" الهندية، الثلاثاء، فقد أصدرت وزارة الداخلية الهندية هذه التعليمات للولايات بعد التوترات الأخيرة مع باكستان.

كما طلبت الوزارة من الولايات اتخاذ الاحتياطات اللازمة حيال احتمال انقطاع التيار الكهربائي، وتدريب المدنيين على حماية أنفسهم في حالة وقوع هجوم.

وأشارت تقارير في وسائل الإعلام الهندية إلى توقيت القرار، في ظل التوتر بين إسلام آباد ونيودلهي، مبيّنة أن آخر مرة صدرت فيها أوامر مماثلة بإجراء تدريبات من هذا النوع كانت في عام 1971، عندما اندلعت حرب بين البلدين.

وأشارت القناة إلى أن الوزارة طلبت من الولايات تنفيذ المطلوب يوم غدٍ الأربعاء.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.