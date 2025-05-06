أمريكا تفرض عقوبات على ميليشيا عرقية في ميانمار لاتهامها بتسهيل عمليات الاحتيال الإلكتروني

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نفت ميلشيا عرقية في جنوب شرق ميانمار، -أصدرت الولايات المتحدة عقوبات بحقها لتورطها في أنشطة تهريب بشر وعمليات احتيال إلكتروني- الاتهامات الموجهة إليها اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت أمس الاثنين، فرض عقوبات على جيش كارين الوطني بالإضافة إلى قائده الكولونيل سو تشيت ثو وابنيه سو هتو إيه مو وسو تشيت تشيت.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة، أنهم متهمون بتسهيل الاحتيال الإلكتروني مما يلحق الضرر بالمواطنين الأمريكيين وتهريب البشر والتهريب عبر الحدود.

وقال الليفتانت كولونيل ناينج ماونج زاي المتحدث باسم جيش كارين الوطني- الذي يعد بمثابة قوات حرس الحدود الرسمية لأقلية كارين التابعة للحكومة العسكرية في ميانمار، إن أنشطة المجموعة تهدف للتنمية الإقليمية وليست متعلقة بالاحتيال الإلكتروني.

ووصف العقوبات الأمريكية، بأنها عمل متعمد للإذلال من جانب دولة قوية بحق دولة أضعف".

وقال لوكالة أسوشيتد برس (أب)اليوم الثلاثاء: "هم يقومون بذلك لأنهم يمكنهم القيام به".