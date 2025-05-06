 مقتل 7 جنود باكستانيين جراء انفجار قنبلة على جانب طريق - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 مايو 2025 10:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مقتل 7 جنود باكستانيين جراء انفجار قنبلة على جانب طريق

كويتا (باكستان) (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 9:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 9:41 م

قال الجيش الباكستاني اليوم الثلاثاء، إن 7 جنود لقوا حتفهم إثر انفجار قنبلة قوية على جانب الطريق في مركبة أمنية جنوب غربي باكستان، في علامة على تصاعد العنف في المنطقة.

وذكر الجيش في بيان أن الهجوم وقع في إقليم بلوشستان. وألقى باللائمة على جيش بلوشستان الوطني المحظور في التفجير، ووصف المجموعة بأنها تعمل بالوكالة لصالح الهند دون أن يقدم أي دليل على زعمه.

وأضاف الجيش أنه هناك عملية تطهير جارية وأنه "سيتم تقديم الجناة في هذا العمل البغيض الجبان للعدالة".

ولم يصدر تعليق فوري من نيودلهي أو جيش بلوشستان الوطني، الذي كثيرا ما يستهدف قوات أمنية ومدنيين وأجانب في بلوشستان وأماكن أخرى.

وأدان الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف الهجوم وأشادا بقوات الأمن على التضحية بأرواحهم في الحرب على التطرف، في بيانين منفصلين.


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