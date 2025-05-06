قالت حركة حماس الفلسطينية، اليوم، إن اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحركة بالسيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة ترديد مستغرب لأكاذيب حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضافت الحركة في بيان أن اتهامات ترامب للحركة بالسيطرة على المساعدات تتناقض مع التقارير الأممية وشهادات المنظمات الإنسانية بالقطاع، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

وجاء في بيان الحركة: ندعو إلى موقف مسؤول يحترم القانون الإنساني الدولي ويطالب بفتح فوري للمعابر وضمان تدفق المساعدات.

وحثت الحركة، الإدارة الأمريكية على تصحيح موقفها وعدم توفير غطاء لجريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع في غزة.

وكان الرئيس الأمريكي ذكر في تصريحات بالبيت الأبيض أن بلاده ستعمل على إيصال المساعدات الغذائية إلى سكان قطاع غزة، قائلا إن العديد من الأطراف تساهم في تفاقم الأوضاع، وإن حماس تستولي على كل ما يتم إدخاله للقطاع، بحسب تعبيره.