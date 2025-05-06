نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسئول إيراني قوله إن الجولة 4 من المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية ستُعقد في مسقط يوم الأحد المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن "خطوطنا الحمراء في المفاوضات مع الولايات المتحدة ثابتة وواضحة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضافت: "نتحدث عن القضية النووية وملتزمون بالحفاظ على الخطوط الحمراء التي ذكرناها مرارا وتكرارا من قبل. طوال عشرين سنة، كان موقفنا ثابتا دائما ولم نتخلى عن مواقفنا التي نعتبرها حقا لنا".

وأكدت: "نعتبر الطاقة النووية ضرورية للاستخدامات السلمية وتلبية لاحتياجاتنا من الطاقة، ومن حق الشعب الإيراني ان يمتلك هذه الطاقة"، مشددة على أن "إيران اعلنت التزامها بالعملية الدبلوماسية، وأثبتت ذلك على ارض الواقع والتزامها هذا لا يقتصر على الكلام ومن هذا المنطلق شاركت في عدة جولات من المفاوضات باستعداد كامل".