روسيا تشن هجوما هائلا بطائرات مسيرة على أوديسا وخاركيف

أعلن مكتب المدعي العام الإقليمي في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، مقتل رجل وإصابة آخر جراء هجوم جوي روسي استهدف البنية التحتية المدنية في منطقة أوديسا، وذلك قبيل بدء وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة الذي أمر به الكرملين.

وقال عمدة مدينة أوديسا إيجور تيريخوف، إن شخصين أصيبا أيضا جراء هجوم هائل بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف.

وقالت هيئة الأركان العامة الوكرانية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صباح اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل نحو 200 معركة في أوكرانيا أمس الاثنين.

وأضافت الهيئة، أن معارك ضارية اندلعت بشكل خاص في المنطقة المحيطة بمدينة بوكروفسك في منطقة دونيتسك، حيث تصدت القوات الأوكرانية لـ78 هجوما شنها الجيش الروسي.

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي قدمها الطرفان المتحاربان.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 105 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 11 منطقة روسية خلال الليل، منها 19 طائرة مسيرة فوق منطقة موسكو.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقفا لإطلاق نار من جانب واحد بالتزامن مع احتفالات روسيا بالذكرى السنوية لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في 9 مايو، والتي من المقرر أن يحضرها عدد من كبار الشخصيات الأجنبية.