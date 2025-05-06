حزب البديل الألماني يدعو لانتخابات مبكرة بعد فشل ميرتس في الجولة الأولى من انتخابه مستشارا

عقب فشل زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس في الحصول على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى من انتخابه مستشارا لألمانيا في البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، دعا حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة للبوندستاج.

وقالت زعيمة الحزب أليس فايدل، للصحفيين في البرلمان في برلين اليوم الثلاثاء: "أفضل شيء بالنسبة لبلدنا هو اتخاذ إجراء جذري بشكل مباشر".

وأضافت فايدل: "يجب على السيد ميرتس أن يستقيل فورا ويجب فتح الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في بلدنا"، مضيفة أن حزبها جاهز لتحمل مسؤولية تشكيل حكومة.

ووصفت فايدل، إخفاق ميرتس في الجولة الأولى من التصويت بأنه كان منطقيا، واصفة ميرتس بأنه محتال انتخابي.

وقال الرئيس المشارك في الحزب تينو شروبالا، إن هذا يوم جيد لألمانيا، مضيفا أنه مع فريدريش ميرتس لن يكون هناك تغيير سياسي ولن تكون هناك بداية جديدة.

وأشار إلى أنه سيكون من الجيد ألا يترشح ميرتس لجولة ثانية وثالثة من التصويت، مؤكدا أن حزب البديل من أجل ألمانيا مستعد لتحمل المسؤولية.