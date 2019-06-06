اجتماع طارئ لـ«تعليم القليوبية» استعدادا لماراثون الثانوية العامة

عقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اجتماعا طارئا، صباح اليوم الخميس؛ استعدادا لبدء مارثون امتحانات الصف الثالث الثانوي، والتي ستنطلق صباح السبت المقبل الموافق 8 يونيو الجاري وتنتهي في 3 يوليو المقبل، داخل 89 لجنة على مستوى المحافظة بإجمالي 42 ألفا و642 طالبا وطالبة.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم -خلال الاجتماع- أنه جرى تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والتموين والمستشار العسكري ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه؛ لتأمين سير لجان امتحانات الصف الثالث الثانوي، بالإضافة إلى تأمين خطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول والعمل على منع الغش.

كما جرى التنسيق مع أجهزة الصحة لتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان والإسعاف؛ تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، والتنسيق مع أجهزة المحليات ومجالس المدن والأحياء والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول بمحيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحانات.

وشدد على مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الشخصية لسير عملية الامتحانات بانتظام وتذليل جميع العقبات وحل المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي، والتنسيق مع جميع الجهات مثل شركة الكهرباء لمواجهة أي أعطال كهربائية قد تحدث وتوفير بديل آخر في حالة انقطاع التيار الكهربائي والتأكيد على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتمر الامتحانات في جو من الهدوء والسهولة على الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية لمتابعة سير عملية الامتحان وكذلك التواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.