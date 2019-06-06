جمارك سفاجا تحبط تهريب شيش وسجائر إلكترونية بقيمة 3 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام سفاجا، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وأثناء إنهاء الاجراءات الجمركيه على مشمول البيان الجمركي رقم 6983 لسنة 2019 أمتعة شخصية قادمة من الكويت باسم "ر . م . ا"، وتم ضبط 583 شيشة إلكترونية و 404 حجر شيشه إلكترونيه و 240 عبوة زيت للشيش الإلكترونية مختلفة الأحجام والأنواع 1490 مبسم و 240 خزان زيت خاص بالشيش الإلكترونية مخبأه داخل مجلس عربي مستعمل في مكان يصعب الوصول إليه .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 3 ملايين و283 ألف و 900 جنيه.

قرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 156 لسنة 2019 والتحفظ على المضبوطات والإحاله للنيابة العامة.