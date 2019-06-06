ديوكوفيتش يجتاز زفيريف بـرولان جاروس للتنس

لحق النجم الصربي المحنك نوفاك ديوكوفيتش بركب المتأهلين للدور قبل النهائي لمنافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) ثاني بطولات جراند سلام الأربع الكبرى هذا الموسم.

وحجز ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، بطاقة التأهل للمربع الذهبي، عقب فوزه اليوم الخميس على الألماني أليكسندر زفيريف، المصنف الخامس في البطولة، بنتيجة 7 / 5 و6 / 2 و6 / 2 في دور الثمانية للمسابقة.

واحتاج ديوكوفيتش إلى ساعتين وتسع دقائق للفوز على زفيريف والتأهل للدور قبل النهائي.

وضرب ديوكوفيتش موعدا في المربع الذهبي غدا الجمعة مع النمساوي دومينيك ثيم، الذي لم يجد أدنى صعوبة في اجتياز عقبة منافسه الروسي كاران خاشانوف، بعدما تغلب عليه بنتيجة 6 / 2 و6 / 4 و6 / 2 في دور الثمانية للمسابقة اليوم الخميس.

واحتاج ثيم، المصنف الرابع للبطولة، إلى ساعة و47 دقيقة فقط للإجهاز على منافسه واقتناص بطاقة التأهل للدور قبل النهائي.

وكان ثيم صعد لنهائي البطولة في العام الماضي، بعدما سبق له الصعود للدور قبل النهائي عامي 2016 و2017.