ترودو: أتطلع للقاء الرئيس الصيني خلال قمة مجموعة العشرين

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، إنه يفكر في "التواصل مباشرة" مع الرئيس الصيني شي جين بينج مع تزايد التوترات بين البلدين.

وأضاف ترودو - في تصريحات للصحفيين في نورماندي بفرنسا عقب حضور الاحتفال بيوم النصر نقلتها هيئة الإذاعة الكندية - "أتطلع إلى أن أكون في مجموعة العشرين في غضون أسابيع قليلة كفرصة للتفاعل مع عدد من قادة العالم الذين لدينا إما علاقات عمل جيدة أو تحديات.. إن فرصة التواصل مع الرئيس الصيني مباشرة هي بالتأكيد شيء نتطلع إليه".

وتابع ترودو "إن استمرار احتجاز اثنين من الكنديين بطريقة تعسفية من قبل الحكومة الصينية يشكل مصدر قلق بالغ لنا. .إن أفعالهم بشأن الكانولا وقضاياهم حول المنتجات الأخرى أيضا تثير القلق.. سنسلط الضوء على العمليات والطريقة التي يجب أن تتعامل بها الصين مع العالم، وفقًا للقواعد والمبادئ والقيم التي اتفقنا عليها جميعا".

وتوترت العلاقات بين البلدين منذ ديسمبر الماضي عندما احتجزت السلطات الكندية المديرة التنفيذية والمالية لشركة "هواوي" الصينية منج وان تشو، في فانكوفر بناءً على طلب تسليم من الولايات المتحدة.

وبعد فترة وجيزة اعتقلت السلطات الصينية مايكل سبافور وهو رجل أعمال كندي، ومايكل كوفريج الدبلوماسي الكندي في إجازة للعمل في منظمة غير حكومية وتم القبض عليهما منذ ذلك الحين رسميا.

وهذا الأسبوع، قالت الصين إنها ستزيد من تفتيشها على منتجات كندية بعد التحركات التي اتخذتها في مارس الماضي لقطع واردات بذور الكانولا من كندا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند إنها حاولت مرارًا وتكرارا عقد اجتماع مع نظيرها، وزير الخارجية الصيني وانج يي.

ومن المتوقع أن يغادر لو شاي السفير الصيني في كندا، الذي كان حاضرا خلال النزاع بين البلدين، منصبه في أوتاوا قريبا لتولي منصب جديد، وهو ما يعني عدم وجود تبادل للسفراء في البلدين.