الصحة السودانية: عدد قتلى أحداث الخرطوم لم يتجاوز 46 و«الأطباء» تتحدث عن 108

أعلنت وزارة الصحة السودانية، صباح اليوم الخميس، أن عدد قتلى الأحداث الأخيرة في الخرطوم، لم يتجاوز 46 شخصا، في الوقت الذي قالت فيه لجنة أطباء السودان المركزية (معارضة غير رسمية) أن عدد ضحايا فض الاعتصام بلغ 108 قتلى.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن سليمان عبدالجبار وكيل وزارة الصحة، أن العدد لم يتجاوز الـ46.

في المقابل، ذكرت لجنة أطباء السودان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن عدد القتلى بلغ 108 إلى جانب 500 جريح.

كان المجلس العسكري نفي فض الاعتصام بالقوة، وأعلن رئيس المجلس العسكري عن أنه سوف يتم محاسبة كل من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام.