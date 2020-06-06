أكد المخرج السودانى أمجد أبو العلاء، أن فيلمه «ستموت فى العشرين» سيطرح فى دور العرض السويسرية، اليوم، ليكون من أول الأفلام التى يشاهدها الجمهور هناك بعد إعادة افتتاح دور العرض التى كانت قد أغلقت بسبب أزمة كورونا.

«ستموت فى العشرين» أول فيلم روائى طويل ينتج فى السودان منذ سنوات طويلة ربما تزيد عن 20 عاما، وتدور قصته حول شاب يدعى «مزمل»، يواجه نبوءة أنه سوف يواجه الموت عندما يكمل العشرين من عمره، ويعيش فى قلق واضطراب، حتى يظهر فى حياته مصور سينمائى «سليمان»، فتتوالى الأحداث بينهما، ويحاول الفيلم رصد فكرة الاختلاف، وفتح نوافذ مختلفة للعالم لبطل الفيلم (مزمل)، وأن يعرف هذا الاختلاف خارج قريته المغلقة.

فيلم «ستموت فى العشرين»، مأخوذ عن مجموعة قصصية «النوم عند قدمى الجبل»، للكاتب ‏السودانى حمور زيادة، الفائز بجائزة نجيب محفوظ الأدبية، وهو أول ‏فيلم روائى طويل للمخرج أبو العلا، الذى شاركه فى كتابة العمل مع الكاتب الإماراتى يوسف إبراهيم، ويشارك فى بطولته إسلام مبارك، ومصطفى شحاتة، ومازن أحمد، وبثينة خالد، وطلال عفيفى، ومحمود السراج ‏وبونا خالد‎.

وحقق «ستموت فى العشرين»، نجاحات كبيرة بحصده الكثير من الجوائز، كان آخرها فوزه بالجائزة الكبرى فى مهرجان فريبورج السينمائى الدولى، والتى أعلنت جوائزها أونلاين، بعد إلغاء فعالياتها ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومات من فيروس كورونا.

بدأ فيلم «ستموت فى العشرين» لفت الأنظار عند فوزه بجائزة أسد المستقبل فى الدورة الأخيرة لمهرجان فينسيا السينمائى، قبل أن يحصد جائزة نجمة الجونة الذهبية بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى، مرورا بالجائزة الكبرى فى مهرجان قرطاج، وعدد آخر من الجوائز منها «الإنتاج الأوروبى المشترك» بالدورة السابعة والعشرين لمهرجان هامبورج السينمائى بألمانيا.