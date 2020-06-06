ترودو يجثو على ركبته في مسيرة مناهضة للعنصرية في أوتاوا

جثا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على ركبته يوم الجمعة، في إظهار للتضامن مع المتظاهرين خلال مسيرة مناهضة للعنصرية في أوتاوا.

وقام ترودو وهو محاط بحراسه الشخصيين الذين يرتدون الأقنعة الجراحية، بالجثو على ركبته بينما طالب المحتجون بإنهاء وحشية الشرطة والعنصرية المعادية للسود، وسط هتافات: " واجه ترامب! واجه ترامب".

وكانت مسيرة أوتاوا واحدة من المسيرات العديدة المخطط لها في عدة مدن في مختلف أنحاء كندا تضامنا مع الاحتجاجات في الولايات المتحدة التي أثارتها وفاة المواطن الأسود جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس الأسبوع الماضي.