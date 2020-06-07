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إصابة رئيس كازاخستان بكورونا

قاسم جومارت توكاييف
قاسم جومارت توكاييف
وكالات
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 11:57 م | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 11:57 م

أعلنت رئاسة جمهورية كازاخستان أن رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف، يخضع للعلاج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19.

وأكد بيريك أوالي المتحدث باسم رئيس كازاخستان، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم السبت، أن توكاييف البالغ 67 عاما يخضع لفحوص طبية منتظمة، مشيرا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات إضافية للسلامة في مقر الرئاسة، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أن "الرئيس يواصل عمله المعتاد وصحته ليست في خطر".

وسجلت في كازاخستان حتى الآن 12511 إصابة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة.

والشهر الماضي خففت السلطات إجراءات العزل العام بعد استمرارها لشهرين، وأبقت على قواعد التباعد الاجتماعي ومددت إغلاق الحدود.

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