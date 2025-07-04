أعضاء منظمة ناطوري كارتا يزورون سفارة إيران بلندن ويوقعون على كتاب لتكريم قادة الحرس الثوري القتلى

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زار أعضاء من طائفة ناطوري كارتا اليهودية المناهضة للصهيونية السفارة الإيرانية في لندن.
ووقع أعضاء ناطوري كارتا على كتاب لتخليد ذكرى قادة الحرس الثوري الإيراني الذين قتلوا في الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.