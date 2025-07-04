أليكسوس جرينكيفيتش يتولى قيادة قوات حلف الناتو في أوروبا

تولى الجنرال الأمريكي أليكسوس جرينكيفيتش ثاني أعلى منصب في حلف شمالي الأطلسي "الناتو" خلفاً لسلفه ومواطنه كريستوفر كافولي، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة مونس البلجيكية اليوم الجمعة.

وقال الناتو، إن جرينكيفيتش، وهو طيار مقاتل مدرب، شغل مؤخراً منصب مدير العمليات لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، أن جرينكيفيتش يتمتع "بفهم عميق للتهديدات التي نواجهها من الجو وعبر المجالات الأخرى."

وأضاف روته: "أعلم أن الناتو يمكنه الاعتماد عليك للخدمة بنفس العزيمة الراسخة مثل أسلافك."

يشار إلى أن منصب القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا، الذي يتخذ من مدينة مونس جنوب بلجيكا مقراً له، يعتبر ثاني أهم منصب في الناتو بعد الأمين العام.

ويتمتع شاغل هذا المنصب بسلطة اتخاذ القرارات بشأن العمليات العسكرية لتحالف الدفاع الغربي.