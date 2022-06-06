أمريكا تستبعد كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا من قمة إقليمية

اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا نهائيا بعدم توجيه الدعوة لحكومات كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا لحضور قمة إقليمية مقررة هذا الأسبوع، ضاربة عرض الحائط بدعوات الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لحضور جميع الدول أو مواجهة عدم مشاركته.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة على المداولات، مع طلب عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث عن الأمر علنا، أن الولايات المتحدة اتخذت القرار بعد أسابيع من المناقشات مع حكومات من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بما في ذلك المكسيك.

وقالت المصادر إن اختيار الولايات المتحدة بشأن "قمة الأمريكتين" التي يستضيفها بايدن في لوس أنجليس جاء بناء على مخاوف إزاء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في الدول الثلاث.

كما أفادت المصادر بأن الولايات المتحدة لديها ممثلين غير حكوميين من الدول المسجلة للمشاركة في منتديات أصحاب المصلحة، حيث تبحث عن سبل لدعم التطلعات الديمقراطية لمواطنيها.

وذكرت بلومبرج أن المكتب الصحفي للبيت الأبيض رفض التعليق.

وحذر لوبيز أوبرادور منذ أسابيع بأنه لن يحضر القمة إذا لم تتم دعوة ممثلي جميع حكومات دول المنطقة، بما في ذلك الحكومات السلطوية.

ورفضت الولايات المتحدة، معللة ذلك بسجلات غير ديمقراطية، لكنها واصلت بحث الأمر مع المكسيك.

كما قال قادة دول أخرى، من بينها جواتيمالا وهندوراس، إنهم من المحتمل ألا يحضروا القمة بالمثل.