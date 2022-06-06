الري: إعادة تأهيل خزان أسوان وتغيير نظام التحكم في بواباته

عبد العاطي: حريصون على متابعة الحالة الإنشائية للسد العالي وخزان أسوان

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لجميع المنشآت المائية على مستوى الجمهورية؛ وعلى رأسها السد العالي، وخزان أسوان القديم الجاري إعادة تأهيله حاليا وتغيير نظام التحكم في بواباته لاستخدام النظام الإلكتروني.

وبحسب بيان لوزارة الري، الاثنين، تابع عبد العاطي أعمال تأهيل خزان أسوان القديم، وأعمال تطوير المركز الثقافي الإفريقي، والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية، وذلك في اجتماع مع أشرف المحمدي، رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وإيرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان، والمهندس عبد الرحيم يحيى، معاون الوزير لشئون مياه النيل.

واستعرض عبد العاطي أعمال التطوير "المتواصلة" بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية واللذان يُعدان من "المقاصد السياحية البارزة" بمدينة أسوان، حيث يضم المركز العديد من المقتنيات التي تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، ويستعرض النصب التذكارى تاريخ إنشاء السد العالي.

ويضم المركز الثقافي الإفريقي خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الإفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكي تاريخ النيل. وانتهت الوزارة من تنفيذ مسرح روماني مفتوح كأحد مكونات المركز.

وأنشئ النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية في عام ١٩٦٧، ويصل ارتفاعه إلى ٧٢ متر ، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمس بتلات محفور عليها نقوش تحكي تاريخ إنشاء السد العالي.