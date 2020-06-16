إلغاء زيارة لافروف إلى صربيا بسبب إغلاق دول الجوار المجال الجوي

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ألغى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارته التي كان من المقرر أن تستغرق يومين إلى صربيا في أعقاب قرار ثلاث دول مجاورة لصربيا بإغلاق مجالها الجوي أمام طائرته، وفقا لما ذكرته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم الأحد.

وذكرت صحيفة "فيتشرني نوفوستي" الصربية اليومية أن كلا من مقدونيا الشمالية وبلغاريا والجبل الأسود رفضوا السماح لرحلة لافروف إلى بلجراد باستخدام مجالهم الجوي.

وأكد مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الروسية لإنترفاكس إلغاء الزيارة.

وفرض الغرب عقوبات على لافروف بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا. كما أغلق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية بسبب الغزو.

وكان من المقرر أن يزور لافروف بلجراد يومي الإثنين والثلاثاء لمناقشة تزويد صربيا بالطاقة الروسية.