زيلينسكي يزور إقليم زاباروجيا المحاصر في أوكرانيا

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تفقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الوضع العسكري خلال زيارة إقليم زاباروجيا المحاصر في أوكرانيا اليوم الأحد.

وقال الحاكم العسكري لإقليم زاباروجيا أوليكسندر ستاروش خلال محادثات مع الرئيس في مدينة زاباروجيا إن نحو 60% من الإقليم الواقع في جنوب شرقى أوكرانيا أصبحت تحت الاحتلال الروسي منذ بداية الغزو في 24 فبراير .

وقال زيلينسكي وفقا لبيان "العديد من الأشخاص يصلون من أماكن تخضع للاحتلال مؤقتا من جانب العدو". وطالب الرئيس بتوفير السكن للاجئين.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فر أكثر من 7 ملايين شخص من أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي "يجب التفكير بنفس القدر في توظيف هؤلاء الأشخاص".

وقد فر عدد كبير من المواطنين إلى زاباروجيا من مدينة ماريوبول الساحلية التي سيطر عليها انفصاليون مولون لروسيا بمساعدة القوات الروسية.