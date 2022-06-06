الصين تسجل 25 إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت الصين تسجيل 25 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، من بينها 16 حالة في منطقة منغوليا الداخلية المتمتعة بالحكم الذاتي و 5 حالات في بكين و4 في شنغهاي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين.

كما تم تسجيل 61 حالة إصابة محلية بدون أعراض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 33 في منغوليا الداخلية و 13 في لياونينج و5 سيتشوان و4 في شنغهاي، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضافت لجنة الصحة الوطنية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بكوفيد-19 في البلاد.

وخرج من المستشفيات الصينية 257 مصابا بكوفيد-19 يوم الأحد بعد التعافي من الفيروس.