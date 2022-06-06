ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة

استقبل ميناء دمياط 11 سفينة متنوعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادره 9 سفن أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية في الميناء إلى 23 سفينة متنوعة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم الاثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23041 طنا، تشتمل على 10463 طن يوريا، و8000 طن كلينكر، و4578 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19271 طنا، تشتمل على 1738 طن أبلاكاش، و7300 طن خردة، و8995 طن قمح، و938 طن خشب زان، و300 طن سلاج، و100 طن ذرة، و2633 رأس ماشية، عبارة عن عجول تسمين، بإجمالي وزن 902 طن، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 469 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1636 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 12009 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 300193 طنا، كما غادر قطار بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4134 شاحنة.