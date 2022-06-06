روسيا: إسقاط طائرة أوكرانية من طراز ميج-29 في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميج-29" في منطقة سلافيانسك في إقليم دونيتسك، الذي تعترف به موسكو "جمهورية شعبية".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي، اليوم الاثنين، إن منظومات الدفاع الجوي الروسية في منطقة سلافيانسك أسقطت طائرة "ميج-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

وأضاف أنه تم تدمير 13 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق ياسينوفاتايا "في دونيتسك، وفولشيياروفكا وفوروفنيكي في "لوجانسك"، وفالاكليا وجلوباكوي وفيربوفكا وليبتسي وموخايليفكا في منطقة خاركيف، وتوكماك في منطقة زابوروجيه.

وأوضح المتحدث أنه خلال اليوم الماضي، دمر الطيران الروسي، محطة الرادار المضادة للبطارية AN / TPQ-50 التي تم تسليمها من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في منطقة سيفيرسك في دونيتسك، حيث ضرب الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش 73 منطقة تكدس القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة للضربات الجوية، تم تدمير موقعين للقيادة والقضاء على أكثر من 150 قوميا، وثلاثة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والوقود. مستودع في منطقة كود جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ثماني دبابات وعربات مصفحة وتركيب أنظمة صواريخ إطلاق متعددة من نوع غراد وبطارية مدفعية ميدانية و 10 مركبات خاصة، بالإضافة إلى دبابة أمريكية- صنع رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 في منطقة سيفيرسك.

ولفت إلى أن 190 طائرة عسكرية أوكرانية دمرت بالفعل خلال الحرب، قائلا: "إجمالا، دُمرت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 190 طائرة و 129 طائرة هليكوبتر و 127 1 مركبة جوية بدون طيار، و 330 صاروخاً مضادا للطائرات و 424 3 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و 473 صاروخ إطلاق متعدد الصواريخ و 795 1 مدفعية ميدانية و قذائف الهاون ، فضلا عن 3446 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".