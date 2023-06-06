خالد عبدالغفار: المشروعات القومية حسنت الصحة النفسية وقللت حوادث الطرق

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن الصحة النفسية للمواطن الذي كان يقطن العشوائيات تتحسن بانتقاله إلى مناطق آمنة وصحية.

وأضاف خلال انعقاد المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن كل المشروعات التي نفذتها الدولة في قطاع الإسكان رسخت هذه الحقيقة.

وأشار إلى معدلات حوادث الطرق ووفياتها تناقصت بشكل حاد بسبب شبكة الطرق المنتشرة في عدد كبير من المحافظات.

ولفت إلى أن كل المشروعات القومية لها تأثير مباشر على صحة المواطن، وهو ما يُطلق عليه المتغيرات الاجتماعية للصحة، مؤكدا أن الصحة لا تقتصر على المستشفيات وتقديم العلاج.

ويُقام المؤتمر بدءا من اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، وذلك بمشاركة أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث.

ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، ويعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الإفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الإفريقي بشكل سنوي.

ويجمع المعرض والمؤتمر، كل ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمي الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، والصناعات المغذية والتعبئة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد ما يزيد على 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي، حيث تقدم الجلسات العلمية بواسطة "الجمعية الطبية المصرية EMA".