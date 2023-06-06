مباحثات جزائرية-سلوفينية حول سبل تقوية علاقات التعاون والحوار السياسي بين البلدين

بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع نظيرته السلوفينية تانيا فويان، سبل تقوية علاقات التعاون والحوار السياسي بين الجزائر وسلوفينيا.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه عطاف من وزيرة الخارجية السلوفينية، اليوم الاثنين، وذلك على هامش تواجده في نيويورك.

وبحسب الخارجية الجزائرية، أوضحت وزيرة خارجية سلوفينيا أن قرار سلطات بلادها افتتاح سفارة لها بالجزائر، هي خطوة تهدف إلى تعزيز التقارب السياسي بين البلدين، واستكشاف الآفاق الواعدة للشراكة الاقتصادية بينهما.

ومن جانب آخر، تطرق الوزيران إلى الانتخابات المزمع عقدها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الثلاثاء، لتحديد الأعضاء الجدد لمجلس الأمن، حيث جددا التعبير عن تبادل الدعم لترشيحي كل من الجزائر وسلوفينيا لعضوية هذه الهيئة الأممية خلال الفترة 2024-2025.

كما أعربا عن تطلعهما للعمل معا داخل مجلس الأمن وتعزيز التنسيق لتثمين وتكريس ما يجمع البلدين من التزام مشترك بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.