وزير الحرب الأمريكي: جاهزون للعودة إلى العمل العسكري بأي لحظة

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن الولايات المتحدة جاهزة للعودة إلى العمل العسكري في إيران خلال أي لحظة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن «الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات القتالية، إذا اقتضت الضرورة».

وأشار إلى أن واشنطن تراقب ما تبقى من قدرات إيران العسكرية، كما أنها تواصل الحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية.

ولفت إلى أن إيران غير قادرة على إعادة بناء قدراتها، معقبًا: «نراقب بنيتكم التحتية، ونأمل ألا نضطر لتدمير منشآت الطاقة».

وذكر أن «الحرس الثوري يعمل على محاولة استخراج أسلحته من تحت المنشآت المدمرة»، لافتًا إلى أن واشنطن تعلم المكان الذي ينقل إليه الحرس الثوري ما تبقى من أسلحته.

وفي سياق متصل، أكد أن واشنطن تسيطر على الملاحة الداخلة والخارجة عبر مضيق هرمز، موضحًا أنها تحاصر إيران بـ10% من القوة البحرية الأمريكية.

وذكر أن الحصار المفروض على إيران «يؤتي ثماره»، مضيفًا: «الحرس الثوري لا يتحكم بمضيق هرمز، والتهديد بإطلاق الصواريخ والمسيرات ليس تحكمًا بل قرصنة».

وشدد على أن «إيران لا تمتلك أي قوة بحرية كافية لكسر الحصار»، مستطردًا: «إيران تحب أن تقول إنها تسيطر على مضيق هرمز، لكنها لا تملك أسطولا بحريا».