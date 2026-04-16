الوكالة الدولية للطاقة تحذر من نفاد وقود الطائرات في أوروبا واحتمال إلغاء رحلات قريبا

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في مقابلة مطولة أجراها مع وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الخميس، إن أوروبا أمامها "ربما 6 أسابيع، أو نحو ذلك من وقود الطائرات المتبقي"، محذرا من احتمال إلغاء رحلات جوية "قريبا" إذا استمر انقطاع إمدادات النفط بسبب حرب إيران.

ورسم "بيرول"، صورة قاتمة للتداعيات العالمية لـ"أكبر أزمة طاقة واجهناها على الإطلاق"، والناتجة عن انقطاع إمدادات النفط والغاز وغيرها من الإمدادات الحيوية عبر مضيق هرمز.

وقال: "في الماضي، كان هناك ما يسمى بالمأزق الخطير.. أما الآن، فالوضع شديد الخطورة، وستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. وكلما طالت هذه الأزمة، كلما ازداد الأمر سوءا على النمو الاقتصادي والتضخم في أنحاء العالم".

وأضاف بيرول، لـ"وكالة أسوشيتد برس"، أن التداعيات ستكون "ارتفاع أسعار البنزين والغاز والكهرباء".