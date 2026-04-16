وافقت المفوضية الأوروبية، على خطط الحكومة الألمانية لدعم الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، بمبلغ 3.8 مليار يورو (4.5 مليار دولار) خلال الأعوام المقبلة.

ويهدف التمويل، إلى تخفيف أعباء ارتفاع أسعار الكهرباء عن الشركات، بصورة مؤقتة، في محاولة لتجنب نقل أنشطتها خارج الاتحاد الأوروبي، حيث عادة ما تكون أسعار الطاقة أقل، والمعايير البيئية أقل صرامة، بحسب ما ذكرته المفوضية اليوم الخميس.

ويتيح برنامج الدعم للشركات المؤهَلة العاملة في ألمانيا، التقدم بطلبات من أجل الحصول على مدفوعات الدعم، ومن المقرر أن يقدم الدعم للقطاعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة حتى نهاية عام 2028.

ومع ذلك، سوف يطلب من المستفيدين استثمار ما لا يقل عن نصف حجم الدعم الذي تم الحصول عليه، في إجراءات تهدف إلى خفض تكاليف الكهرباء للشركة بدون زيادة استخدام الوقود الأحفوري.

ويخضع الدعم الحكومي في الاتحاد الأوروبي لرقابة صارمة، من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء القوية اقتصاديا والأقل ثراء، وفي كثير من الحالات، يتطلب موافقة المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.