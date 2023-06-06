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مقتل 4 عمال في هجوم لتنظيم داعش بوسط سوريا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 12:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 12:56 م
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل أربعة عمال أثناء عملهم في الحصاد في هجوم لخلايا تنظيم داعش بريف حمص الشرقي، في وسط سوريا.

وقال المرصد، ومقره لندن،  في بيان صحفي اليوم: "قتل أربعة عمال أثناء عملهم في الحصاد وهم من أفراد عائلة واحدة، في هجوم مسلح نفذته خلايا تنظيم داعش في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي، ضمن مناطق سيطرة قوات النظام"، لافتا إلى أن القتلى ينحدرون من مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

ووفق المرصد، "تنتشر خلايا تنظيم داعش في البادية السورية على نطاق واسع، وينشط دورها في كمائن وتفجيرات وهجمات مباغتة واستهدافات ضد المدنيين والعسكريين".

وأشار المرصد إلى أن حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية  بلغت 333 قتيلا منذ مطلع العام الجاري .

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