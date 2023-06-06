 بدء عملية إجلاء في منطقة خيرسون بعد تفجير سد كاخوفكا - بوابة الشروق
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بدء عملية إجلاء في منطقة خيرسون بعد تفجير سد كاخوفكا

كييف - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 9:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 9:33 ص
بدأت عملية إجلاء المواطنين من المناطق الخطيرة، المعرضة لخطر الفيضان بعد تفجير سد كاخوفكا في منطقة خيرسون، وفقا لما قاله أولسكندر بروكودين، رئيس إدارة خيرسون الإقليمية العسكرية عبر تطبيق تليجرام.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية "يوكرينفورم"، أن بروكودين قال "بدأت عملية إجلاء السكان من المناطق الخطيرة. جميع الخدمات مستمرة في العمل. خدمات الطوارئ ورجال الشرطة والجيش متواجدون. من فضلكم اصطحبوا معكم الوثائق والأغراض الأساسية وانتظروا حافلات الإجلاء".

وأوضح بروكودين أن منسوب المياه سوف يصل لمستوى حرج خلال خمس ساعات.

كما ذكرت الوكالة أن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يعقد اجتماعا طارئا مع مجلس الدفاع والأمن القومي بشأن تفجير السد.

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